Погба заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити» этим летом.

Сообщается, что француз заинтересован в работе с Хосепом Гвардиолой и считает, что с «горожанами» у него будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация, что «Барселона» лидирует в гонке за Погба.

Антонио Конте, по сообщениям, тоже связывался с игроком относительно его возможного перехода в «Челси», но переход кажется маловероятным по причине неудачных выступлений лондонцев в этом сезоне.