Погба заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»

перейти в стан злейшего врага бывшего клуба. ещё раз убеждаюсь, что в футболе нет никакой чести и уважения. только деньги, деньги, деньги...да и вообще участие МанСити в ЛЧ ещё под большим вопросом. посмотрел бы я на лицо Пепа в ЛЕ))))
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити» этим летом.
Сообщается, что француз заинтересован в работе с Хосепом Гвардиолой и считает, что с «горожанами» у него будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов.
Ранее появилась информация, что «Барселона» лидирует в гонке за Погба.
Антонио Конте, по сообщениям, тоже связывался с игроком относительно его возможного перехода в «Челси», но переход кажется маловероятным по причине неудачных выступлений лондонцев в этом сезоне.