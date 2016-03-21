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    Погба заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити» этим летом.

    Сообщается, что француз заинтересован в работе с Хосепом Гвардиолой и считает, что с «горожанами» у него будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов.

    Ранее появилась информация, что «Барселона» лидирует в гонке за Погба.

    Антонио Конте, по сообщениям, тоже связывался с игроком относительно его возможного перехода в «Челси», но переход кажется маловероятным по причине неудачных выступлений лондонцев в этом сезоне.

    Источник: Squawka Football

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    21.03.2016 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 24 марта 2016, 10:43

      перейти в стан злейшего врага бывшего клуба. ещё раз убеждаюсь, что в футболе нет никакой чести и уважения. только деньги, деньги, деньги...да и вообще участие МанСити в ЛЧ ещё под большим вопросом. посмотрел бы я на лицо Пепа в ЛЕ))))

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 марта 2016, 18:28

      Не хотелось бы, уж лучше тогда в МЮ

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