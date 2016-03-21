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    Перейра: «Локомотив» воспользовался всеми своими моментами»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал исход матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2).

    – Я думаю, что до травмы Газинского играли хорошо. Мы контролировали матч. Потом получили гол со стандарта. К сожалению, после того, как нам удалось сравнять счет, мы получили еще один мяч. Ничего уже не смогли сделать.

    – То есть после ухода Газинского команда не смогла перестроиться?

    – Ну, я бы так не сказал. Мы уже проводили тренировки с такой формацией. Создавали моменты, но не забили их.

    – За счет чего «Локо» переиграл вас сегодня?

    – Они хорошо защищались. У соперника было не так много моментов, но всеми ими они воспользовались.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.03.2016 13:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 марта 2016, 15:18

      Надо этих нападающих все продать,один хрен не играют!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      паравозище91 21 марта 2016, 14:02

      ага а два выхода хенти один на один

      2
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > паравозище91 21 марта 2016, 17:38

      а удаление хохла а две пенки чистые молчала бы девка

      -3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 13:53

      Это очень плохо, что они воспользовались

      1
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