Роде: «Гвардиола со мной не разговаривает»

Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде рассказал об отношениях с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. В текущем сезоне 25-летний немец редко выходит на поле, записав на свой счет один гол и две результативные передачи в 13-ти матчах.

«Гвардиола со мной не разговаривает, так что я не знаю своей роли в команде и почему я не играю на более регулярной основе. Многие люди в клубе довольны мной, но я недоволен своим игровым временем. Это неприятная ситуация, но я в любом случае стараюсь не унывать. Нельзя позволять себе отчаиваться. Буду продолжать работать, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – сказал хавбек.