Михайлович: «Готов вернуться в «Лацио»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович признался, что в будущем он не прочь вернуться на работу в «Лацио», за который играл с 1998 по 2004 год. Такое заявление специалист сделал после вчерашнего матча своей команды с римлянами (1:1), который проходил в рамках 30-го тура Серии А.

«Президент «Милана» немногим отличается от руководителей других клубов. Он принимает решение о судьбе тренера в конце сезона. Решусь ли я уйти? Это вариант, но я неоднократно говорил, что по контракту у меня есть еще один год. Если мы с президентом решим, что продолжим сотрудничество, так и будет. Если кто-то не будет согласен, наши пути разойдутся.

«Лацио»? В этом клубе прошел один из самых счастливых периодов в моей карьере. Вернуться в Рим? Через шесть, семь или десять лет — почему бы и нет?» — сказал он.