Навас: «В матче с «Барселоной» мы настроены на победу»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас считает, что его команда имеет все шансы на победу в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«В матче с «Барселоной» мы настроены на победу. Знаем, что придется играть со сложным соперником на сложном стадионе. Однако у нас есть соответствующие качества для того, чтобы завоевать три очка. Победа в этом матче придаст нам много энергии для продолжения борьбы в Лиге чемпионов. Мы ничего дарить не будем», — сказал костариканец.

С «Барселоной» «королевский» клуб сыграет 2 апреля.