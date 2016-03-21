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    Глушаков: «Сыграть против Погба? Легко вообще»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков отметил, что перерыв на товарищеские игры сборной России случился для красно-белых совсем некстати. Кроме того, игрок, вызванный тренерским штабом национальной команды на поединки с Литвой и Францией, отметил, что ему не составит труда противостоять в центре поля звезде трехцветных и «Ювентуса» Полю Погба

    «В такой переломный момент матчи сборной нам не на пользу.

    Сыграть против Поля Погба? Да легко вообще», – сказал Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2016 01:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 марта 2016, 12:45

      Глупые свинки,а ещё на Дзюбу чё то говорят,тут глушак думает что опорник великий,только прогнил "D

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 13:19

      Вот откуда у наших посредственностей такая завышенная самооценка? С каких таких успехов? )))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 марта 2016, 07:54

      Просто сыграть и хорошо сыграть - две большие разницы!
      Просто сыграть Глушаков сможет не то что против Погба, а хоть против Месси с Роналду вместе взятых. А вот сыграть хорошо ...

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