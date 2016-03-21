Глушаков: «Сыграть против Погба? Легко вообще»

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков отметил, что перерыв на товарищеские игры сборной России случился для красно-белых совсем некстати. Кроме того, игрок, вызванный тренерским штабом национальной команды на поединки с Литвой и Францией, отметил, что ему не составит труда противостоять в центре поля звезде трехцветных и «Ювентуса» Полю Погба

«В такой переломный момент матчи сборной нам не на пользу.

Сыграть против Поля Погба? Да легко вообще», – сказал Глушаков.