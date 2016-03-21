У Газинского диагностировано сотрясения мозга

Стала известна степень тяжести повреждения хавбека «Краснодара» Юрия Газинского после столкновения с защитником «Локомотива» Тарасом Михаликом в игре 21-го тура РФПЛ.

По информации наставника «горожан» Олега Кононова, у футболиста диагностировано сотрясения мозга. Напомним, Газинский был вынужден покинуть поле уже на 22-минуте.

«Юрий получил сотрясение мозга, его увели. Это уже красная карточка. Мы посмотрим моменты в нашей лиге или других каких-то, где удаляли игроков за менее опасные действия. А здесь – сотрясение мозга. Ошибка судьи», – сказал Кононов.