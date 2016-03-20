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    Чалый: «Рубин» пляшет от результата, от игроков»

    Наставник «Рубина» Валерий Чалый оценил действия своей команды в матче 21-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:1).

    – Второй раз, получается, не угадываете со стартовым составом? Или это ошибочное мнение?

    – С чего вы взяли, что мы не угадываем со стартовым составом?

    – Замена Ткачука, ранняя замена Камболова, ранний гол…

    – «Мордовия» тогда вообще не угадала с составом, если делала в первом тайме две замены? Все замены планируемые. Пляшем от результата, от игроков.

    – Почему Ткачук провалил первый тайм?

    – Мы этот вопрос зададим Ткачуку, разберем игру, посмотрим все эпизоды.

    – В целом резюме по игре каково?

    – Первый тайм был похуже, второй намного лучше. Надо забивать свое и не пропускать то, что пропускаем. Нужно добегать из глубины, из опорной зоны, и тогда моментов этих не будет.

    – Не было желания добавить остроты в конце, или нет ресурсов?

    – Достаточно неплохо выглядел Канунников, не хотелось это ломать, менять. Потому что игра была нашей. В концовке – момент за моментом.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    20.03.2016 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 марта 2016, 18:00

      а сам чалый от чего пляшет?

      0
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      Рейтинг: +9

      семёнкин 20 марта 2016, 21:51

      послушаем Чалого, когда Рубин будет играть в переходных играх.....
      всё в порядке,всё по плану....

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