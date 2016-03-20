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    Лодыгин: «За всю игру «Крылья Советов» создали единственный шанс»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился мнением о победе сине-бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

    – Как в целом вам матч? Как синтетика?

    – Честно сказать, в каких-то моментах она усложняла принятие решений. На длинных передачах мяч немного застревал, было не так легко перехватить, выбежать, выбить. Но это единственная проблема. А в остальном мы полностью контролировали ситуацию. «Крылья» создали единственный шанс, но хорошо, что мы не пропустили. Так что это уверенная победа. Все отработали хорошо, пусть и с небольшими ошибками после того, как повели 2:0. Это не то что логично, мы где-то потерялись, но смогли собраться.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    20.03.2016 18:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 19:13

      КС сыграли неправильно, не так как в первом круге. Тогда у них тоже вначале игры была ошибка - дыра по центру обороны, и Зенит повел в счете. Но после пропущенного гола крысы продолжали играть компактно, опекая Халка, и у них больше не было грубых ошибок у своих ворот. Тут же после пропущенного гола они перешли к игре первым номером. И все стало ясно.

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      Рейтинг: +73

      MonTee > Вомбат 20 марта 2016, 21:34

      ну сейчас играли в 6 защитников, скоро в 8 начнем, а там и в 10 уже будет :D
      Молло жалко...

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Вомбат 20 марта 2016, 22:20

      Ахаахахах,там Крылья на 17 минуте забили 1 гол,Зенит потом в начале второго тайма отыгрался с автогола)))Проверяй инфу,а потом высказывайся...

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