Лодыгин: «За всю игру «Крылья Советов» создали единственный шанс»

КС сыграли неправильно, не так как в первом круге. Тогда у них тоже вначале игры была ошибка - дыра по центру обороны, и Зенит повел в счете. Но после пропущенного гола крысы продолжали играть компактно, опекая Халка, и у них больше не было грубых ошибок у своих ворот. Тут же после пропущенного гола они перешли к игре первым номером. И все стало ясно.
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился мнением о победе сине-бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
– Как в целом вам матч? Как синтетика?
– Честно сказать, в каких-то моментах она усложняла принятие решений. На длинных передачах мяч немного застревал, было не так легко перехватить, выбежать, выбить. Но это единственная проблема. А в остальном мы полностью контролировали ситуацию. «Крылья» создали единственный шанс, но хорошо, что мы не пропустили. Так что это уверенная победа. Все отработали хорошо, пусть и с небольшими ошибками после того, как повели 2:0. Это не то что логично, мы где-то потерялись, но смогли собраться.