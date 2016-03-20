«Ювентус» и «Атлетико» поспорят за Санчеса

«Ювентус» и «Атлетико» проявляют интерес к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу. Сообщается, чтобы удержать чилийца в своем составе, лондонский клуб планирует подписать с ним новый контракт на четыре года. Если переговоры ни к чему не приведут, то новым местом работы футболиста, вероятнее всего, станет «Ювентус».

По данным Transfermarkt, стоимость Санчеса составляет 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Арсенал» в АПЛ 22 матча, в которых забил семь голов.