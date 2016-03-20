Виллаш-Боаш: «Зенит» остается в чемпионской гонке»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился первыми впечатлениями от победы своей команды в выездном матче 21 тура российской Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

«Мы показали очень хорошую и солидную игру. Мы очень уверенно действовали впереди, сумели создать много моментов, которые были доведены до ударов и голов. Нельзя не отметить игру в обороне, сыграли наконец-то на ноль, чего давно с нами не было.

Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке. Надеюсь, игра следующего тура против ЦСКА также сложится для нас удачно. «Крылья Советов» – хорошо организованный коллектив, у них был шанс сократить отставание в счете, но кроме одного момента у наших ворот возможностей у соперника больше не было», – сказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».