Слуцкий: «Удовлетворен качеством игры, мы находимся в оптимальном состоянии»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:0).

«Несмотря на качество газона, я удовлетворен качеством игры и результатом. Все абсолютно закономерно. Функционально находимся в оптимальном состоянии. Сложно было за три сбора и четыре игры не набрать кондиции», – сказал Слуцкий.

Также наставник армейцев рассказал о ротации состава.

«У нас появилась счастливая возможность что-то менять, обойма стала значительно шире. Если бы не травма в конце сборов, Головин раньше появился бы в стартовом составе. Тот же Леша Березуцкий и на сборах качественно выглядел, и в матче с «Уфой».

Это не значит, что так будет все время. Но еще раз повторюсь, что у нас появилась хорошая возможность для ротации и усиления игры со «скамейки». И Широков, и Игнашевич, и Натхо были и остаются очень важными футболистами для нашей команды. Просто у меня есть определенные мысли по той или иной игре, и сегодня я сделал именно такой выбор».