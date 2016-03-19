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    Аршавин: «Тимощук – лакмусовая бумага моего перехода в «Кайрат»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что его бывший партнер по «Зениту» Анатолий Тимощук стал одним из факторов перехода в алматинский клуб. Напомним, 18 марта Аршавин официально стал игроком казахстанской команды.

    – С нынешним капитаном «Кайрата» Анатолием Тимощуком как-то общались перед подписанием контракта?

    – Нет, с Тимой не созванивался. Но понимал: если бы здесь было плохо, его в «Кайрате» уже не было бы. А если он здесь почти год, значит, смело можно ехать! Это своего рода лакмусовая бумага (смеется).

    Источник: Спортфакт

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    19.03.2016 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 19 марта 2016, 21:08

      Шава Алга!!!

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