ЦСКА – «Кубань». Онлайн-трансляция

ЦСКА имеет шанс вернуть себе первое место, воспользовавшись осечкой «Ростова». «Кубань» же неплохо стартовала после зимнего перерыва, поэтому даже в гостевой игре попытается отобрать очки у именитого соперника.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!