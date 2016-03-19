Агаларов: «Вы хотите услышать от меня о вылете из РФПЛ?»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов верит в то, что махачкалинцы сумеют сохранить место в РФПЛ. Сегодня «Анжи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:4 в матче 21-го тура.

«Конечно, верю! У нас впереди есть матчи, почему я должен не верить? Или вы хотите от меня услышать слова о вылете? Буду верить до самого последнего, пока есть теоретические шансы. Посмотрите на три весенних матча. Игра с «Амкаром» – пропускаем на первых минутах, «Урал» – то же самое. И сегодня это вновь повторяется. Проблема в психологии, пропадает уверенность, когда почти всегда с первых минут ты проигрываешь. За все, что происходит, пока я здесь, ответственность несу я», – сказал Агаларов.

Сейчас «Анжи» находится на предпоследней строчке в таблице, имея в своем активе 15 очков.