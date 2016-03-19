РФПЛ. «Терек» поделил очки с «Уралом»

В матче 21-го тура РФПЛ «Терек» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уралом», обменявшись голами в первом тайме.

В составе хозяев голом отметился Олег Иванов, у гостей – Денис Дорожкин.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дорожкин, 19; 1:1 – Иванов, 33.

Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айссати, Семенов, Иванов, Кузяев, Уилкшир, Грозав (Лебеденко, 65), Рыбус, Митришев (Мбенгуе, 73).

Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Ярошенко, Кулаков, Асеведо (Гавтадзе, 71), Фонтанелло, Дорожкин (Гулиев, 78), Сапета, Серченков (Щербаков, 63), Коробов.

Предупреждения: Адилсон, 90 – Кулаков, 40; Ярошенко, 73; Новиков, 75.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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