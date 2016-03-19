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РФПЛ. «Терек» поделил очки с «Уралом»

19 марта 2016, 18:53
11

В матче 21-го тура РФПЛ «Терек» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уралом», обменявшись голами в первом тайме.

В составе хозяев голом отметился Олег Иванов, у гостей – Денис Дорожкин.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дорожкин, 19; 1:1 – Иванов, 33.

Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айссати, Семенов, Иванов, Кузяев, Уилкшир, Грозав (Лебеденко, 65), Рыбус, Митришев (Мбенгуе, 73).

Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Ярошенко, Кулаков, Асеведо (Гавтадзе, 71), Фонтанелло, Дорожкин (Гулиев, 78), Сапета, Серченков (Щербаков, 63), Коробов.

Предупреждения: Адилсон, 90 – Кулаков, 40; Ярошенко, 73; Новиков, 75.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал
Комментарии (11)
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Spooky Kid
1458403040
Я болею за Урал. Но Терек очень круто играли. Мачт зрелещный. Молодцы! Заботолный - герой матча.
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REDWHITE_
1458403113
ТЕПЕРЬ ТЕРЕК НА 7-М МЕСТЕ))))
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Aztec58
1458403332
Молодца Урал, выстояли! Хотя мало кто рассчитывал, ага.
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ДЖУZ
1458403653
Забалотный сегодня бвл в ударе, 25 ударов из них в створ ворот 11, и 3 раза выход один на один с вратарём, но напы нечего не смогли
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89388900185
1458403982
очень повезло уралу но ТЕРЕК красава здорово играет и заслуживал победу
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Go-o-ol
1458409828
Всем привет,Я не понял ,у Нас отменили 'пассивного, овсайда. посмотрите.повторяется с Кубаню...
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Go-o-ol
1458410224
Терек --открытие сезона!У НИХ Есть ВСЕ...а,Ростов на эмоциях....
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DISHNO
1458411357
Герой матча Заболотный ))) Если бы не он.....
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fanatcska94
1458411968
Во втором тайме преимущество хозяев было огромным, и только поймавший кураж Заболотный, который, наверное, провел самый лучший матч в своей карьере, творил чудеса. Наряду с Ивановым, забившим гол-конфетку, лучшие игроки встречи.
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Синдбад..
1458447154
Оборона - вид боевых действий. Тотальное преимущество во владении мячом совершенно не гарантирует побед. Впечатления такие, что Урал остался в приподнятом настроении, а Терек в разочаровании от безуспешности своих атакующих попыток. Ничего, зато уральская молодёжь обкаталась, как надо.
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