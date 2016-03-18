Рэшфорд может побить рекорд Руни в дерби с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может побить рекорд Уэйна Руни в манчестерском дерби.

Если Рэшфорд отличится в этом матче, то станет самым молодым футболистом забивавшим в матчах между «МЮ» и «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.

В день игры Рэшфорду будет 18 лет и 141 день. Сейчас обладателем этого достижения является Уэйн Руни, который в сезоне-2004/05 забил «Манчестер Сити» в возрасте 19 лет и 112 дней.

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в рамках 31-го тура АПЛ и пройдет в воскресенье, 20 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.