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    РФПЛ. «Ростов» и «Амкар» голов не забили

    В матче 21-го тура РФПЛ «Ростов» и «Амкар» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0. Таким образом, команда Курбана Бердыева на одно очко оторвалась от ЦСКА, которому еще предстоит сыграть свою встречу в этом туре.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Амкар – Ростов – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов (Идову, 90), Пеев (Анене, 87), Гол, Баланович, Йовичич, Салугин (Прудников, 76).

    Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Маргасов, 62), Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Думбия, 63), Ерохин, Канга (Могилевец, 79).

    Предупреждения: Пеев, 55; Комолов, 90 – Полоз, 55; Канга, 76.

    Судья: Игорь Федотов (Москва)

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 19:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      vest01 18 марта 2016, 21:29

      Знал что Русский Лестер потерят очки в Перми.ЦСКА будит еденаличном лидером после матча с Кубанью

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vest01 19 марта 2016, 09:37

      Знал? Глоба ты что ли?

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 марта 2016, 20:20

      Посмотрим, что скажет "эксперт", который предрекал Ростову чемпионство :)

      http://bombardir.ru/news/460887

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 20:02

      В следующем туре выиграет.Не помню с кем играют... Спартак вроде XD

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 19:21

      Если бы Ростов выиграл -- чемпионат был бы только интереснее.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 19:11

      Со стороны Ходынского поля слышатся тихое ржание и довольное фырканье.

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Aztec58 18 марта 2016, 19:20

      А стук копыт?

      2
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