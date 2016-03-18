УЕФА оштрафовал Тарасова на 5 тысяч

УЕФА вынес вердикт по делу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и решил оштрафовать игрока на 5 тысяч евро.

Напомним, что Тарасов, которому сегодня исполнилось 29 лет, продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

Согласно регламенту УЕФА, футболисты не в праве демонстрировать футболки с политическими и религиозными слоганами и любыми изображениями, кроме логотипов производителей формы.

ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова