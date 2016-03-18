Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каряка: «Банкротства «Ростова» никто не допустит»

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился своими впечатлениями от выступлений «Ростова» в этом сезоне.

    - Если бы «Ростов» лидировал после пяти туров, отнесся бы к этому спокойно. Но прошло уже 20, а команда впереди, причем заслуженно. Для этого есть объективные предпосылки – она надежно играет в обороне, пропускает меньше всех, стабильно берет очки дома и на выезде как у основных конкурентов, так и у аутсайдеров.

    – «Ростов» идет на первом месте, но его сейчас пытаются признать банкротом. Как эти обстоятельства влияют на игроков?

    - Насколько я знаю, перед Новым годом «Ростов» закрыл все долги перед футболистами. Может, остался должен только каким-то юридическим лицам. В преддверии чемпионата мира банкротства клуба никто не допустит.

    Напомним, сегодня в 17:00 состоится матч «Амкар» - «Ростов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2016 06:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 18 марта 2016, 09:02

      За банкротство Ростова Газпром с Гинером проплатят

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 марта 2016, 08:45

      Подковерные игры.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11