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    Мутко: «Что мы будем лезть к Слуцкому с контрактом, когда у него игры, сборы»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал, почему контракт с главным тренером сборной России Леонидом Слуцким был подписан только сегодня. Напомним, Слуцкий возглавил национальную команду в августе 2015 года и совмещает этот пост с работой главный тренером ЦСКА.

    «Никаких проблем вокруг этого не было. Человек на сборах, его команда играет. Что мы будем лезть, когда у него игры, сборы. Когда появилась возможность, мы подписали. Никаких проблем не было вообще. Не надо искать проблем там, где их нет», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2016 20:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 21:57

      Позиция чиновника Мутко - яркий пример правового нигилизма, ага, хотя сам об этом даже не догадывается, возможно и слов таких не знает. А зачем? Ему и так неплохо.

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      Рейтинг: +377

      bringing 17 марта 2016, 21:48

      Что мы будем лезть с играми,когда никто не играет

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