Ташуев: «Я сам лично видел вызов Селезнева в сборную»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал невызов нападающего краснодарцев и сборной Украины Евгения Селезнева в национальную команду. Напомним, в заявку сборной Украины на товарищеские матчи против Кипра и Уэльса не попал ни один футболист из РФПЛ.

«Странно… Я сам лично видел вызов Селезнева в сборную. Вызов на него в клуб приходил. Я же контролирую ситуацию. Может, потом что-то поменялось, какие-то внутренние у них там процессы», – сказал Ташуев.

Также наставник поделился своим мнением о Селезневе.

«Евгений хорошо тренируется, профессионал. На позитиве, настроен на борьбу, на решение задач. Все нормально».