Фернандо Торресу предлагают в Мексике восемь миллионов в год

Мексиканский «Монтеррей» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Фернандо Торресу.

Мексиканцы готовы платить форварду зарплату в размере 8 миллионов евро в год и намерены подписать его летом. Торрес, в свою очередь, хочет остаться в «Атлетико», но мадридский клуб пока не принял решение по нему.

Стоит отметить, что 31-летний Торрес выступает за «Атлетико» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Милану». Впрочем, его контракт с итальянцами истекает летом и форвард станет свободным агентом.