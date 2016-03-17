Реднапп возглавил сборную Иордании

Известный английский тренер Харри Реднапп будет тренировать сборную Иордании.

«Я с гордостью объявляю о назначении Реднаппа на пост сборной Иордании. Он является тренером высочайшего уровня, что не раз доказывал. Это фантастический шаг для иорданского футбола», - сказал президент иорданской федерации футбола принц Али Аль-Хуссейн.

Сборной Иордании осталось провести два матча в отборочной группе к чемпионату мира. В данный момент команда занимает второе место в своей группе и может выйти в следующий этап отборочного турнира.

Последним местом работы 69-летнего Реднаппа был «Куинз Парк Рейнджерс», который он покинул в апреле 2015 года.