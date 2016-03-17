Нойштедтер: «Думаю попробовать что-то новое»

28-летний полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер признался, что хотел бы перебраться в другую команду.

«Мне 28, я немало поиграл в Бундеслиге. Я начинаю думать о том, чтобы попробовать что-нибудь новое. Что касается Хайделя [новый спортивный директор], то я с ним провел 15 лет в «Майнце». Он много мне помог, и я уважаю его и его работу», - сказал Нойштедтер, тем самым опровергнув, что возможный уход из команды связан с назначением Кристана Хайделя, который в свое время уволил из «Майнца» его отца Петера Нойштедтера.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны миланского «Интера».