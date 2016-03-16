Генеральный директор «Сибири» раскритиковал судейство в матче с «Торпедо»

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский остался крайне недоволен судейством в матче между его командой и армавирским «Торпедо» в 26-м туре ФНЛ.

«Низовцев потерял нити игры, это зачем он поставлен на свою работу, потом началась на поле мясорубка, игры не было. Как итог – массовая драка! Болельщики пришли посмотреть на футбол, а не какого-то человека, который играет по своим «правилам», только ему известным. Это было крайне неприятно смотреть мне как простому болельщику и всем нашим трибунам, как руководителю команды крайне обидно – ребята играют, а их убивают!

Последуют ли с нашей стороны какие-то? Обязательно, по регламенту есть определенная процедура, понятно, что опротестовать итоги встречи мы не можем, но свое мнение мы доведем до руководства судейского корпуса и будем настаивать на оргвыводах. Нельзя убивать команду! Это касается и «Сибири», и «Торпедо» – любого клуба. Не в той майке парень вышел! Я сейчас на нервах, но нельзя этого терпеть, ребята должны доказывать свою состоятельность на поле, и они ее доказали. Закономерный счет как минимум должен быть 2:1, а не три пенальти в нашу сторону и 2:2», - сказал Кричевский.

Напомним, в этом матче в ворота хозяев было назначено три пенальти, а в конце игры вспыхнула массовая драка.