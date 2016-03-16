ФНЛ. Три пенальти помогли «Торпедо» не проиграть «Сибири», «Тосно» взял верх над «Шинником»

мда... по-моему самый очевидный пенальти был второй, а вот первый и третий... игроки Торпедо скорее искали ногу соперника, чем был фол. Хотя, судья к эпизодам был ближе, чем камера, но Сибирь всё равно немного жаль. Ну а Торпедо желаю выбраться из зоны вылета при помощи чистых голов с игры.
Закончились очередные встречи 26 тура ФНЛ. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина на последней минуте ушло от поражения в гостевом матче с «Сибирью», а «Тосно» на своем поле уверенно переиграл «Шинник».
Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур
Голы: 1:0 – Беляев, 38; 1:1 – Григорян, 48 (с пенальти); 2:1 – Беляев, 50; 2:2 – Бугуи, 90 (с пенальти).
Незабитый пенальти: Васильев, 86 (Торпедо).
Удаления: Глушков, 90 (Торпедо), Беляев, 90 (Сибирь).
Голы: 1:0 – Галиулин, 14; 2:0 – Ильин, 49.