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    ФНЛ. Три пенальти помогли «Торпедо» не проиграть «Сибири», «Тосно» взял верх над «Шинником»

    Закончились очередные встречи 26 тура ФНЛ. Армавирское «Торпедо» Валерия Карпина на последней минуте ушло от поражения в гостевом матче с «Сибирью», а «Тосно» на своем поле уверенно переиграл «Шинник».

    Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур

    Сибирь – Торпедо – 2:2 (0:2)

    Голы: 1:0 – Беляев, 38; 1:1 – Григорян, 48 (с пенальти); 2:1 – Беляев, 50; 2:2 – Бугуи, 90 (с пенальти).

    Незабитый пенальти: Васильев, 86 (Торпедо).

    Удаления: Глушков, 90 (Торпедо), Беляев, 90 (Сибирь).

    Тосно – Шинник – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Галиулин, 14; 2:0 – Ильин, 49.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 18:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 16 марта 2016, 22:30

      мда... по-моему самый очевидный пенальти был второй, а вот первый и третий... игроки Торпедо скорее искали ногу соперника, чем был фол. Хотя, судья к эпизодам был ближе, чем камера, но Сибирь всё равно немного жаль. Ну а Торпедо желаю выбраться из зоны вылета при помощи чистых голов с игры.

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      Рейтинг: +377

      bringing 16 марта 2016, 19:09

      Левак

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      Рейтинг: +91

      grigkh 16 марта 2016, 18:10

      Полный трындец. ФНЛ блин.... кто там кого клоуном называл? Они есть!

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