Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Газовик» одолел «Томь», «Зенит-2» в гостях разгромил «Енисей»

    Закончились очередные встречи 26 тура ФНЛ. Лидер лиги «Газовик» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь», «Зенит-2» на выезде крупно выиграл у «Енисея», а в матче «Тюмень» - «Байкал» успех праздновали хозяева.

    Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур

    Енисей – Зенит-2 – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Палиенко, 8; 0:2 – Палиенко, 40; 0:3 – Шейдаев, 66 (с пенальти).

    Газовик – Томь – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Афонин, 29.

    Тюмень – Байкал – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чудин, 19; 2:0 – Кучиев, 60; 3:0 – Мамтов, 65 (с пенальти); 3:1 – Зорин, 76.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 17:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 17:20

      6. Спартак-2 26 12 5 9 33:31 41
      7......................
      8.
      ...............
      9.............
      ...
      10.................
      11....
      ....................




      .....
      .....................
      16 Зенит-2 26 7 7 12 40:45 28
      АХА-ХА-ХА)))))))))))))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11