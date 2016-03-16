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    Страндберг возобновил тренировки с основой ЦСКА

    Нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг вернулся в общую группу. Напомним, что швед получил повреждение в матче 19 тура молодежного первенства России против «Спартака» (3:0) и не полетел с командой на следующую игру с «Ростовом». Как сообщает источник, форвард полностью восстановился после травмы и со вторника возобновил тренировки с основным составом армейцев.

    Первую половину сезона Страндберг провел в «Урале», а в стан красно-синих вернулся в минувшее зимнее трансферное окно.

    Источник: Бобсоккер

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    16.03.2016 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даешь 11 негров в составе кабинетных!!

      -5
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 16 марта 2016, 13:41

      Даешь новую партию безногих и безголовых в составе мясокомбината!

      5
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