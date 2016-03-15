Аллегри: «Решил оставить Дибалу дома, чтобы не рисковать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«У Дибалы нет разрыва мышц. Я решил оставить его дома, чтобы не рисковать его здоровьем. Мы способны справиться с травмами. Не имеет значения, кто будет играть – главное, как играть.

Насчет Манджукича решим завтра. Сегодня он тренировался с командой и находится в хорошей форме. Кто бы ни вышел в нашем составе завтра, они покажут отличный футбол.

Состояние Мораты улучшается, он в отличной форме. Было бы сложно для меня не дать ему сыграть. Я еще не определился со стартовым составом», – сказал Аллегри.

Также наставник поделился ожиданиями от игры.

«Рисковать будут обе команды. Завтра вечером мы должны быть спокойны. Временами нам придется защищаться, но также нужно будет атаковать с умом.

Досадно, что «Ювентус» или «Бавария» завтра покинут Лигу чемпионов. Надеюсь, это будет «Бавария»!».

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. Игра «Бавария» – «Ювентус» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45.