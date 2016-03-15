Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса уже тренируется в общей группе футболистов ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса вернулся в общую группу. Сегодняшнюю тренировку он провел наравне с другими футболистами. Напомним, что лидер атак армейцев получил повреждение в выездном матче 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2).

    «Ахмед Муса, который получил рассечение в поединке с «Ростовом», занимался наравне с другими футболистами. Как сообщили врачи команды, возвращение защитника Кирилла Набабкина в общую группу ожидается в ближайшие дни. А после матча с «Кубанью» сможет вернуться к полноценным тренировкам и полузащитник Александр Цауня», — сообщает источник.

    ЦСКА сыграет с «Кубанью» 19 марта в рамках 21-го тура РФПЛ.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11