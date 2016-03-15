«Динамо»: «Кобелев остается»

Московское «Динамо» не подтвердило слухи о возможной отставке Андрея Кобелева. Сегодня российские СМИ сообщали, что Кобелева на должности может сменить Анатолий Бышовец.

«В связи с появившейся информацией в различных СМИ о будущем главного тренера команды ФК «Динамо-Москва» сообщаем, что Андрей Кобелев продолжает работать в качестве главного тренера, имеет кредит доверия руководства клуба и готовит команду к следующим матчам чемпионата страны», — говорится в сообщении московского клуба.

Под руководством Кобелева «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.