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    «Динамо»: «Кобелев остается»

    Московское «Динамо» не подтвердило слухи о возможной отставке Андрея Кобелева. Сегодня российские СМИ сообщали, что Кобелева на должности может сменить Анатолий Бышовец.

    «В связи с появившейся информацией в различных СМИ о будущем главного тренера команды ФК «Динамо-Москва» сообщаем, что Андрей Кобелев продолжает работать в качестве главного тренера, имеет кредит доверия руководства клуба и готовит команду к следующим матчам чемпионата страны», — говорится в сообщении московского клуба.

    Под руководством Кобелева «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.03.2016 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 марта 2016, 17:54

      Надолго ли ?
      Хочется чтоб уже завтра его не было.

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    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 15 марта 2016, 16:49

      Для пердива Кобелев, что надо.

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