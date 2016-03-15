Раньери: «У «Ньюкасла» хорошая команда, он не вылетит»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги матча 30-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0).

«Я знал, что игра сложится именно так. Игроки «Ньюкасла» продемонстрировали свои способности перед новым наставником, у «сорок» достаточно симпатичная ко1манда. Уверен, они сохранят прописку в Премьер-лиге.

Мы сыграли не лучший поединок, однако показали силу командного духа. Здорово действовали в обороне. Во втором тайме я не переживал за конечный результат, наши действия были компактными и организованными.

Сейчас наши мысли связаны со следующим матчем против «Кристал Пэлас». Просто проводим матч за матчем, шаг за шагом – это и есть наша философия», – сказал Раньери.