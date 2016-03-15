Капелло: «После сборной России я собирался завязать с футболом»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможность своего назначения на пост главного тренера «скуадры адзурры».

«Сборная Италии? На данный момент все мое время занимает работа на телевидении, тем не менее, не могу дать вам однозначный ответ, ведь никогда нельзя говорить «никогда».

Сейчас я в отпуске и у меня все прекрасно. Даже не рассматривал эту возможность.

Когда я покидал Россию, то был намерен завершить тренерскую карьеру и сосредоточить все внимание на работе комментатором, которая, кстати, приносит мне гораздо больше удовольствия. Ведь после ошибок, совершенных на поле, вам еще долго приходится иметь дело со всеми критиками и журналистами.

В настоящее время я просто расслабляюсь и нахожусь в режиме ожидания», – сказал Капелло.