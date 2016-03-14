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    Президент «Рубина»: «Лига чемпионов в Ростове – это задача Бердыева на сезон»

    Президент «Рубина» Камиль Исхаков высказал свое мнение о наставнике «Ростова» Курбане Бердыеве, отметив, что специалист мог бы добиться успеха в абсолютно любом российском клубе, а для сборной России он и вовсе является идеальным тренером. Напомним, что Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001-го по 2013-й год, и дважды завоевывал с ним золотые медали национального первенства.

    Ростов-на-Дону уже грезит Лигой чемпионов и медалями. Это реально?

    – Вполне. Курбан умеет не только работать, но и бороться, идти через трудности к цели. Для него такая ситуация, – вызов, которому он рад.

    Бердыеву уже пророчат место главного тренера «Зенита» после вероятного ухода Андре Виллаш-Боаша. Как считаете, он согласится переехать в Питер?

    – Такой поворот не исключен. Но надо понимать, что просто так Курбан куда-то, ради работы, не пойдет и дело свое не бросит. В «Ростове» у него сегодня есть большое дело и этот город ему не чужой. Он там играл, отслужив срочную службу.

    Бердыев мог бы работать в Москве? Его якобы звали спартаковцы и «Локомотив»…

    – Если Курбана не дергать по пустякам, не лезть по мелочам в его работу, не ходить из любопытства на его тренерскую кухню, он может с успехом работать в любом клубе России. Но ему нужен вызов и доверие. А вообще, он идеальный тренер для сборной России.

    И все-таки: может Бердыев привести «Ростов» к титулу?

    – Для него, уверен, Лига чемпионов в Ростове – это задача на сезон. А будет он в итоге первым или нет, гадать глупо. Но пойдет в любом случае до конца, и я не думаю, что такая задача ему не по силам. Бердыев – это всегда серьезно и основательно.

    Источник: Спортфакт

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    14.03.2016 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 марта 2016, 14:58

      Казань болеет за Бердыева, вперед к чемпионству " Ростов ".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      GOOOI 15 марта 2016, 11:05

      Задача Рубина не вылететь ,так зачем же уволили Бердыева

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2016, 01:21

      Слуцкий обиделся и заплакал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 14 марта 2016, 22:32

      президент рубина не Исхаков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      THESAND 14 марта 2016, 21:42

      Кто нибудь из Ростова-на-Дону, оставьте контакты, хочу преобрести, как нибудь, через почту, матчевый шарфик "Ростов-Лестер" или "Ростов - Дортмунд" для личной коллекции)

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 марта 2016, 21:04

      Вот балабол!!! Бердыев тихий мужик, шума не любит. А этот уже в Европу билет купил.

      -1
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