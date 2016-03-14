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    Игнатьев: «Хенти по своим данным сравним с Халком»

    Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев по окончании матча 20-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0) высказал мнение по поводу новичка команды Эзекиэля Хенти, а также порассуждал о перспективах голкипера железнодорожников Гилерме в сборной России.

    «У Хенти сумасшедшие данные, Халку он точно не уступает. Сказал, что хочет забить 7-8 мячей до конца сезона? Да он может все 20. Главное – пройти сборы, полноценно подготовиться с командой, а то по ходу сезона тяжело вливаться. Мы поддерживаем Хенти, верим.

    Что касается Гильерме и сборной России, ему сначала нужно дебютировать, проявить себя в товарищеских матчах. Понятно, что на сегодняшний день Акинфеев – номер один. Но за вторую позицию в сборной Гильерме с легкостью поборется. А дальше всякое может быть. Вдруг Гиля еще станет первым номером?», – сказал Игнатьев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2016 00:54
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