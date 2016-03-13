Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маурисио: «Если «Зенит» поможет с оформлением российского гражданства, мне будет приятно»

    Хавбек «Зенита» Маурисио после победного поединка 20-го тура РФПЛ с «Рубином» (4:2) рассказал, как обстоят дела с получением российского гражданства, а также порадовался за голкипера «Локомотива» Гилерме, который был вызван в сборную России на ближайшие товарищеские встречи.

    – Как продвигаются ваши дела с получением гражданства?

    – Пока мы не начинали, все на уровне разговоров. Но я уже говорил, что если команда мне поможет сделать гражданство, мне будет приятно.

    – Общались ли вы с Гилерме после того, как его вызвали в сборную России?

    – Нет, но я желаю ему удачи. Он уже очень давно играет в России. Это приятно для нас, для иностранцев. Появляется шанс для других футболистов тоже.

    – А вы представляете в сборной Бразилии иностранца?

    – Вы знаете, уже много случаев натурализации: в России, в Германии. Если это удобно и стране, и футболисту, то почему нет. Для болельщиков, я думаю, это нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 13 марта 2016, 23:38

      ну турок Озил играет за Германию и норм..

      другое дело, нужен ли нашей сборной еще один вратарь?) вот бы нападающий...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11