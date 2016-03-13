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    Президент «Лейрии»: «Надеюсь увидеть Крицюка основным вратарем на чемпионате Европы во Франции»

    Президент португальской «Лейрии» и глава спортивного агентства D-Sports Александр Толстиков прокомментировал действия голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка в матче 20-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:0), и поразмышлял о перспективах вратаря в сборной России. Напомним, что краснодарцы большую часть встречи с саранской командой провели в меньшинстве.

    «Стас провел отличный матч. Хотелось бы, чтобы он играл и дальше на этом уровне. Человеческие возможности высоки. Верю, что Станислав может прогрессировать и дальше. За три игры в чемпионате и Кубке России он высоко поднял планку. Как долго удержится на этом уровне, зависит от него, тренеров, партнеров по команде.

    Спокойно отнесся к вызову в сборную. Я видел его игру в Португалии, считаю, что приглашение в национальную команду он должен был получить чуть раньше. Дай бог, чтобы Станислав составил конкуренцию в сборной, в которой собраны вратари высокого уровня. Он способен бороться за место в стартовом составе. Акинфеев долгое время является номером один, он хороший голкипер высокого уровня. Но мы смотрим вперед – потенциал Стаса выше, чем у Игоря. Но футбол такая непредсказуемая вещь, что загадывать наперед надолго нельзя. Надеюсь увидеть Крицюка основным вратарем на чемпионате Европы во Франции. При этом играть должен сильнейший на данный момент», – сказа Толстиков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 14 марта 2016, 07:10

      Молодец!Надо брать в сборную!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 13 марта 2016, 21:35

      Показалось, что у Крицюка не только талант, но и школа. Не уверен насчет Селихова в этом плане. Но в любом случае здорово, что Акинфеева есть кем заменить.

      3
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      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 20:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да перестаньте,он обычный кипер,ничем выдающимся не выделяется. Слишком похвалы в его сторону много. Селихов из амкара куда более талантливый парень.

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 20:46

      Правильно!!! Конифея - в стойло!

      2
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