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    Червиченко: «Главное, чтобы «Ростов» не сел с сигарой и кружкой пива почивать на лаврах»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Напомним, донская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    «Сейчас «Ростов» находится на эмоциональном подъеме и главное, чтобы это не пошло во вред подопечным Бердыева. Лишь бы игроки не поверили в то, что дело уже сделано и не сели с сигарой, кружкой пива и свиной ножкой почивать на лаврах, как это часто бывает. А что касается действий команды Бердыева, то никогда еще я не видел настолько безукоризненной организации игры и такого грамотного и четкого передвижения по полю.

    «Ростов» слабее ЦСКА и остальных преследователей процентов на 30. В этом и есть большая тренерская работа Бердыева. Но больше всего изумляет прогресс некоторых игроков под его руководством. Те футболисты, которых я ранее костерил на чем свет стоит, сегодня выглядят абсолютно иначе. Бердыев в прошлом сезоне спас этих людей от вылета, а сейчас превращает в настоящих звезд», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2016 18:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +124

      1cent 13 марта 2016, 19:10

      ага в 80-х со старого пивзавода?-говно было пиво в ростове в 80-х, а по поводу сесть с пивом и свинной ножкой так это к роме адамову он владелец фрау марты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 18:25

      Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте. Вот как надо воспитывать смену,а не тратить млн на всяких с 6 места)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 18:24

      Главное, чтобы в Ростов не полезли плодожорки, ага.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 18:21

      Кстати и молодёжка Ростова на 1 месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 18:17

      Бекиевич не даст

      0
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