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    Гордеев: «Не смогли развить преимущество из удаления у «Краснодара», хотя моменты имели»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев рассказал о своих первых впечатлениях после поражения своей команды в домашнем матче с «Краснодаром» (0:1) в матче 20 тура российской Премьер-лиги.

    «Играть с «Краснодаром» от обороны — заранее обрекать себя на провал. Решили прессинговать, играть агрессивно. Это вылилось в удаление защитника «Краснодара». Но развить преимущество не смогли, хотя моменты имели. В концовке упростили игру, пошел навал, но даже это не принесло нам забитых мячей.

    Гол «Краснодара» — это индивидуальное мастерство Смолова, который здорово отвалился от защитника. У «Краснодара» сегодня был один момент. Ну может быть, еще какой-то полумомент был во втором тайме. У нас же было достаточно моментов, но мы не смогли их использовать. Как с этим бороться? Есть способы. Нужно двигаться дальше, участвовать в борьбе, не опускать руки», - отметил Гордеев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    13.03.2016 17:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 14 марта 2016, 07:11

      Пусть играет ФНЛ!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:44

      Жалко Мордву, тревожно за Гордеева, но верю, что всё обойдётся и команда удержится в РФПЛ, ага.

      -1
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