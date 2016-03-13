Селезнев: «Я простил долги «Днепру»? Это неправда»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев, в зимнее трансферное окно перешедший в краснодарскую команду из «Днепра», рассказал об особенностях своего расставания с украинским клубом. Об этом форвард поделился в интервью «Sport Arena».

– Говорили, что твой переход состоялся еще и потому, что ты простил долги клубу, поэтому переходил свободным агентом. Можешь это прокомментировать?

– Не могу.

– Но это правда?

– Неправда. У нас есть договоренность с президентом «Днепра». Ему большое спасибо за все спасибо. Ничего плохого не могу о нем сказать. Он мне очень помог во многих ситуациях.

– Говорили, что ты был чуть ли не единственным человеком в команде, у кого была с ним прямая связь.

– Я не созванивался с ним каждый день, но общался. Он меня понял. Я мог остаться в «Днепре», и Игорь Валерьевич, наверное, этого хотел. Но я понимаю финансовую ситуацию в Днепропетровске. Он действительно откликнулся, и мы говорили только о моих делах.