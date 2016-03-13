Кириченко: «Ростов» не думает о чемпионстве»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко сообщил, что руководство клуба не ставит перед командой задачу выиграть российскую Премьер-лигу.

«Мы не думаем о чемпионстве. Руководство клуба перед нами никаких определенных целей не ставит, а Курбан Бердыев говорит, что мы должны идти от игры к игре - это лучший способ не витать в облаках. Сейчас на повестке дня у нас пятничная игра с «Амкаром», а матч с ЦСКА нужно забывать, потому что это было вчера. Мы начинаем готовиться к предстоящей встрече, сегодня проведем восстановительную тренировку.

Я бы не стал сейчас оценивать, кто еще из клубов может быть главным соперником «Ростова», так как в данный момент в верхней части турнирной таблицы очень большая группа команд, даже идущий на восьмом месте «Урал» можно к ним причислить. Кто-то выиграет один-два матча, и вся таблица может принять другой вид. Календарь у нас тяжелый, но побеждать можно любого», - отметил Кириченко.