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    Оланаре: «ЦСКА сможет взять верх над «Ростовом» в чемпионской гонке»

    Нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре поделился своими впечатлениями от игры с «Ростовом» (0:2) в 20 туре российской Премьер-лиги, а также оценил шансы армейцев на чемпионство.

    — Могу сказать, что игра развивалась неплохо до пропущенного гола. До того все шло нормально.

    — Что говорил тебе Леонид Слуцкий перед выходом на замену?

    — Чтобы я цеплялся за все мячи, усилил атаку, чтобы играл на передней линии и не опускался назад.

    — В этой игре был твой полноценный дебют, ты получил немало игрового времени…

    — Очень здорово, что я получил игровую практику! Я стараюсь как можно быстрее разобраться в требованиях, адаптироваться в команде. Могу сказать, что для меня сегодня была важная игра, рад, что получил возможность принять в ней участие.

    — В турнирной таблице установилось двоевластие. Как оценишь шансы ЦСКА, несмотря на поражение?

    — Да, обе команды имеют равное количество очков, но думаю, что для нас это не так страшно. Наша команда обладает лучшим подбором игроков, и поэтому, считаю, мы сможем взять верх над «Ростовом» в этой гонке.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.03.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 13 марта 2016, 14:32

      А вам, товарищ Оланаре, задача - разыграться и раззабиваться. Вот тогда и победим

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