«Кубань» планирует продлить контракт с Бальде

«Кубань» намеревается продлить контракт с нападающим Ибрахимом Бальде. Об этом сообщил генеральный директор краснодарского клуба Валерий Стаценко.

«У клуба хорошие и добрые взаимоотношения с Бальде. Мы однозначно заинтересованы в том, чтобы сохранить его в команде. В данный момент ведем переговоры с футболистом о продлении контракта. Уверен, что найдем обоюдно правильное решение и для него, и для клуба», – сказал Стаценко.

Отметим, что контракт Бальде с «Кубанью» истекает в июне 2016 года.