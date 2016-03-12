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    Веденеев: «Низкий уровень РФПЛ не позволяет нашим клубам рассчитывать на высокие места в Европе»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках. Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов сине-бело-голубые уступили «Бенфике», в 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» не справился с «Фенербахче», а «Краснодар» не прошел «Спарту».

    Конечно, поражения «Краснодара» и «Зенита», а еще раньше фиаско в групповом турнире ЦСКА, не случайность. Уровень чемпионата России достаточно низок, чтобы рассчитывать на более высокие результаты в Европе. Слишком уж мало у нас матчей высокого накала, с максимальным сопротивлением. Потому наши команды оказываются не готовы к тому, чтобы конкурировать с соперниками, которым каждую неделю приходится серьезно бороться за победы.

    – И что же с этим делать?

    – Быстро здесь ничего не поменяешь. Мы этот момент проспали. Обратите внимание, подобное происходит и в баскетболе, и отчасти в хоккее. Сильные команды есть, но молодежь на ведущие роли почти не выходит, опытных игроков не поджимает. С молодыми футболистами в составе побеждать невозможно – не позволяет их уровень. Есть ограниченная группа российских игроков, которые достигли достаточно высокого уровня. Но так как серьезной конкуренции у них нет, они в чемпионате страны могут позволить себе играть не в полную силу. Вот мы и пропускаем решающие голы то на 85-й минуте, то на 90-й. Не привыкли футболисты в наших клубах к максимальной концентрации на протяжении всего матча. Будь по-другому, возможности российских клубов в еврокубках были бы намного выше. Представьте спортсмена, проводящего за сезон по 30-40 матчей с равными соперниками. Такого обыграть очень сложно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.03.2016 12:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 12 марта 2016, 23:12

      Ну а фигли - надо больше ведущих игроков у конкурентов покупать кое-кому...
      Хорошо устроились,вообще - и легов за 100 миллионов единственные в стране могут себе позволить,и лучших отечественных футболистов могут переманить в любой момент.Сами понижают уровень чемпионата, и при этом не могут обыграть резервный состав Бенфики .И при этом, постоянно кто-то другой виноват!

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 12 марта 2016, 19:00

      На хрена нам эта Гейропа ?
      Нам и своего отличного чемпионата хватает.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2016, 15:34

      один тупо высказался а эти на ветке еще тупее

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 марта 2016, 13:46

      В таблице коэффициентов Россия на 7-м месте, Португалия на 6-м, Турция на 11-м, Чехия на 13-м. Вряд-ли уровень нашего чемпионата ниже, чем чемпионаты команд, которым наши команды проиграли.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 12 марта 2016, 13:40

      До зимней паузы наши клубы были еще более- менее. Пусть играют на крытых стадионах зимой даже на нейтральной территории! Наши футболисты 4-5 месяцев на сборах загорают лежат только!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 12:43

      Всё так, но и в перспективе ничего не светит, ага. Вот наиграются олигархи в футбол, остынут, тогда можно будет и к родной почве обратиться, хотя в советские времена и почва больших высот не гарантировала, ага.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2016, 12:32

      Легионеры развалили наш футбол.

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Zeff 12 марта 2016, 13:49

      А почему они не развалили испанский футбол? Или английский_ Или.....

      -2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > PITER_1 12 марта 2016, 23:08

      А кто им платит эти миллионы?Уж не те ли клубы, за которые мы болеем?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Виталий1 13 марта 2016, 00:20

      Не знаю. Но наш, они.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 12:16

      Тупая и недальновидная политика руководства РФПЛ не позволяет нашим клубам рассчитывать на высокие места в Европе.

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