Каррагер прокомментировал назначение Бенитеса в «Ньюкасл»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер очень рад назначению Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера «Ньюкасла».

«Думаю, для «Ньюкасла» фантастика заполучить тренера такого калибра. Если за следующие 10 игр он спасет их от вылета, то в следующие три года он может стать тем человеком, который прервет их серию без трофеев. Он выиграл так много трофеев в своей карьере. Если вы болельщик и «Ньюкасл» вылетит, то вы не захотите видеть Рафу на посту тренера. Вы захотите кого-то, кто имеет опыт работы в этой лиге и добивался успеха там. Сам Рафа не захочет там работать.

Это идеально подходит для всех: если он сохранит их в АПЛ, то можно будет сказать, что это великолепное назначение на следующие три-четыре года, и надо надеяться, что он сможет поднять «Ньюкасл» вверх по таблице. Думаю, что ближайшие 10 игр — это все, что имеет значение для тех, кто причастен к «Ньюкаслу», — сказал англичанин.

По итогам 28-ми туров «сороки» занимают предпоследнюю, 19-ю, строчку в турнирной таблице АПЛ.