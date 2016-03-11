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    Калачев: «Ростов» действует на пределе своих возможностей»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о том, как команда воспринимает предстоящий матч 20-го тура РФПЛ против ЦСКА. В случае победы в этой игре ростовчане догонят армейцев по очкам.

    «К разговорам про «решающую игру в чемпионате» относимся спокойно. Не стоит нагнетать, это просто важный матч, который даст ответы на некоторые вопросы. Подготовка к этой игре проходит в обычном режиме, никто не волнуется.

    «Ростов» действует на пределе своих возможностей, в команде налажена дисциплина. Вот и весь секрет успеха. Мы готовы биться с командами, которые опережают нас по качеству состава или по каким-то другим показателям. Исправили некоторые ошибки, наконец-то стали меньше пропускать, сейчас с этим показателем уже все хорошо» – сказал Калачев.

    Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.03.2016 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 марта 2016, 04:17

      скорей всего будет ничья....а победа или поражение ,это будет зависеть от руководства клубов у них давние дружеские отношения....но игра будет классная в любом случае =)

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