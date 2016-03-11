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    Ташуев: «Игра была живая»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился впечатлениями после матча 20-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) в эфире канала «Наш футбол».

    «В целом, игрой довольны, учитывая проблемы наши кадровые. Кулик, Сантана, Шандау – это большие потери для нас. Но сегодня играли молодые ребята: Клещенко, Каретник, Якуба.

    Сыграли достаточно качественно и, главное, с огромным желанием победить. Были хорошие фрагменты, были ошибки, было много эмоций, но игра была сама по себе живая.

    Мы сумели забить два мяча, «Крылья Советов» – не смогли. Хороший матч, мы довольны», – сказал Ташуев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 21:20
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