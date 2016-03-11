РФПЛ. «Кубань» взяла верх над «Крыльями Советов»

В матче 20-го тура РФПЛ «Кубань» обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:0. Первый гол забил с пенальти новичок краснодарцев Евгений Селезнев, автором второго мяча стал Сергей Каретник.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Кубань – Крылья Советов – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Селезнев (с пенальти), 48; 2:0 – Каретник, 76.

Кубань: Беленов, Армаш, Клещенко, Аподи, Зотов, Рабиу, Якуба, Хубулов (Майрович, 90+2), Каретник (Концедалов, 89), Букур (Лобкарев, 78), Селезнев.

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Бато, Таранов, Бурлак, Родич (Корниленко, 71), Померко, Габулов, Бруно (Чочиев, 88), Молло, Яхович.

Предупреждения: Клещенко, 5; Померко, 36; Бурлак, 45+2; Таранов, 73; Букур, 74.

Судья: Сергей Карасев.

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